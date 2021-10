Iran : RSF dénonce le recours aux traitements cruels, inhumains ou dégradants contre les journalistes emprisonnés

par rezam

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime sa vive inquiétude face aux conditions de détention des journalistes en Iran, privés de leurs droits les plus élémentaires comme des soins médicaux indispensables et des visites et communications avec leurs familles.



