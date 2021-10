Le manque de reconnaissance, au cœur de la souffrance des internes en médecine

La crise sanitaire a exposé aux Français la situation des hôpitaux et de son personnel. Parmi celui-ci, on trouve notamment les internes en médecine, qui occupent une place prépondérante dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU). À la fois médecins et étudiants, ces quelque 35 502 internes recensés entre 2020 et 2023 conjuguent simultanément le travail d’un praticien et d’un apprenant. Au quotidien, ils sont au cœur de tensions : sociétales, hospitalières, managériales, et personnelles.



Lire l'article complet