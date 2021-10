ONU: Le manque de concurrence aux élections au CDH favorise des pays responsables d’abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des représentants de pays membres de l'ONU écoutaient un discours lors de la 76ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 25 septembre 2021. © (New York) – En l’absence d’une réelle concurrence, les élections des membres du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies garantissent pratiquement un siège à des pays candidats dont le bilan en matière des droits humains est déplorable. Les États membres de l’ONU devraient s’abstenir de voter en faveur du Cameroun, de l’Érythrée, des Émirats arabes unis (EAU), et d’autres pays candidats…



