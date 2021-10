La CPI devrait poursuivre des chefs Séléka centrafricains de rang plus élevé

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un panneau d'affichage de la CPI à Bangui en septembre 2021, annonçant l'audience de confirmation des charges de Said. © 2021 Private La Cour pénale internationale (CPI) ouvre aujourd’hui une audience préliminaire dans l’affaire d’un ancien chef de guerre du groupe rebelle Séléka, qui est inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en République centrafricaine. Cette affaire représente un pas important et bienvenu dans la lutte contre l’impunité des crimes graves commis dans la République centrafricaine. Au cours de l’audience de confirmation…



Lire l'article complet