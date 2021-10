De nouvelles perspectives pour le recyclage de plastiques : une avancée pour l’environnement

par Luc Avérous, Professeur des Universités en Science et Ingénierie des Polymères, Université de Strasbourg

En quelques dizaines années, et après avoir pris enfin conscience que nos bouteilles en plastique finissaient en microplastiques dans l’océan, on est passé du « plastique c’est fantastique » au « plastic-bashing ». Dans ce contexte, certains semblent vouloir même se débarrasser totalement et radicalement des matières plastiques, une famille de matériaux aux propriétés inégalées et aux usages multiples. Ils préconisent en remplacement, par exemple, l’utilisation d’autres matériaux qui auraient une meilleure image, tels que le papier.



Originellement, le terme « plastique » ne fait nullement…



