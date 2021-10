Prix de Nobel de la Paix 2021 : RSF salue un “hommage extraordinaire” pour le journalisme

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières (RSF) est très heureux que le Prix Nobel de la Paix 2021 ait été attribué à Maria Ressa et Dmitri Muratov, deux journalistes éminents et courageux. Ce prix récompense toutes celles et ceux qui œuvrent avec détermination pour une information libre et indépendante. La journaliste phillipine Maria Ressa, fondatrice du média d’investigation Rappler, et le directeur de publication du journal indépendant russe Novaya Gazeta Dmitri Muratov, se sont vus décerner l



Lire l'article complet