Burundi : La condamnation de l’avocat Tony Germain Nkina est une parodie de justice

par Human Rights Watch

(Nairobi) – La décision de la Cour d’appel de Ngozi de confirmer la condamnation et la peine de cinq ans de prison d’un avocat qui été affilié à une organisation de défense des droits humains au Burundi est une parodie de justice, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch et cinq autres organisations internationales de défense des droits humains. Voici leur déclaration : Décision choquante : La Cour d’appel maintient la condamnation de l’avocat Tony Germain Nkina Six organisations internationales de défense des droits humains – Amnesty International, DefendDefenders (le Projet des défenseurs des…



