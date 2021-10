En RD Congo, la Fondation de la Première dame accuse des militants de la Lucha

par Human Rights Watch

Click to expand Image Parfait Muhani (à gauche) et Ghislain Muhiwa © Privé (2) Cela fait trois mois aujourd’hui que les autorités congolaises ont placé en détention Parfait Muhani, un militant pro-démocratie âgé de 31 ans, à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, à la suite d’une plainte déposée par une fondation créée par l’épouse du président du pays, Félix Tshisekedi. Muhani, membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha), risque la peine de mort pour « association de malfaiteurs » pour avoir prétendument « formé une association dans le but d’attenter…



