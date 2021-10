Eleonor : « Comment les moules tiennent à leur rocher ? »

par François Muller, Enseignant-Chercheur ECE en Physique. Recherche en nanosciences et nanotechnologies, ECE Paris

Anniina Salonen, enseignante-chercheuse, Université Paris-Saclay

La moule est un fruit de mer très commun, pas cher à élever et délicieux à déguster. Elle nous semble tellement connue que l’on peut penser qu’elle ne peut pas réserver de surprises. Mais c’est un animal beaucoup plus étonnant qu’il n’y parait, une subtile ingénieure de l’adhésion et des matériaux. C’est un mollusque qui a une coquille formée de deux valves articulées. A l’intérieur, la moule n’a pas de tête différenciée mais elle a un pied pouvant sortir par l’entrebâillement de la coquille pour se mouvoir.



C’est un animal de petite taille se nourrissant d’organismes microscopiques…



Lire l'article complet