Afghanistan : Les talibans imposent des restrictions sévères aux médias

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un membre des forces de l’ordres talibanes pointait son arme sur un journaliste qui tentait de couvrir une manifestation de femmes devant une école à Kaboul, Afghanistan, le 30 septembre 2021. © 2021 Bulent Kilic/AFP via Getty Images (New York, le 1er octobre 2021) – Les autorités talibanes en Afghanistan ont imposé aux médias et à la liberté d'expression de vastes restrictions qui étouffent davantage encore les voix critiques ou dissidentes, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Lors d'une réunion fin septembre avec des journalistes à Kaboul, le ministère taliban…



