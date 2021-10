Vers la potentielle réutilisation du CO₂ émis par des usines pour faire décoller des avions du futur

La transition vers une société neutre sur le plan climatique est l’un des principaux défis mondiaux, qui s’illustre en Europe avec la stratégie à long terme 2050 et le Green Deal Dans le domaine des transports, bien qu’il soit possible de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables (électrique ou hybride) pour les transports urbains et les voitures particulières,…