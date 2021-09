Ce qui démotive le plus le personnel en santé : l’absentéisme de leurs collègues

par Sylvie St-Onge, Professeur titulaire de GRH/ Full professor of HRM, HEC Montréal

Claude Roussillon Soyer, Docteur en Sciences de Gestion, Management des Ressources Humaines, Université de Toulouse, UMR LISST, École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA)

Jacques Igalens, Professeur Sciences de Gestion, IAE Toulouse et CRM-CNRS, Université Toulouse 1 Capitole

Une enquête auprès du personnel soignant révèle que les absences répétées et soudaines de leurs collègues représentent leur plus grand irritant et que cela compromet la qualité des soins.



Lire l'article complet