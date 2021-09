Afrique : Des progrès dans le respect des droits des élèves enceintes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces deux mères adolescentes, portant leurs enfants, examinaient des livres dans la bibliothèque de l'école Serene Haven Secondary School, à Nyeri, au Kenya, le 8 janvier 2021. Cet internat dispose d'une garderie et de services de conseil pour des élèves devenues mères à un jeune âge. © 2021 Monicah Mwangi/Reuters (Nairobi) – Des pays africains ont pris, ces dernières années, des mesures importantes en vue de protéger le droit à l’éducation des élèves enceintes et des mères adolescentes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Depuis 2019, au moins cinq pays d’Afrique…



