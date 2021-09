Face à la pandémie, les services de santé mentale sont encore plus cruciaux

par Human Rights Watch

Click to expand Image Richard Boland, travailleur de TANDEMplus, discute avec Zaher Amiri dans l’appartement de ce dernier. Zaher Amiri est un demandeur d’asile qui souffre de dépression. Bruxelles, Belgique. © 2019 Stephanie Hancock pour Human Rights Watch (Paris) – Les gouvernements et les donateurs devraient prendre des mesures concrètes pour accroître les services de santé mentale à assise communautaire et veillant au respect des droits humains, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans une lettre adressée aux gouvernements, à l’approche du 3e Sommet mondial sur la santé mentale,…



