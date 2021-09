Sébastien : « Comment les vers de terre font pour respirer dans la terre ? »

par François H. Lallier, Professeur de biologie, Station Biologique de Roscoff, Sorbonne Université

Ils respirent… de l’air !



Il y a différents types de sols qui diffèrent, entre autres, par leur porosité. Si certains sols sont très compacts, comme l’argile, et ne laissent passer ni eau ni gaz (et donc pas d’oxygène pour respirer), d’autres sont plus perméables. Les sols dans lesquels vivent les vers de terre sont suffisamment perméables pour permettre à l’air (et à l’eau) de s’insinuer entre les grains. De plus les vers de terre creusent des galeries en « mangeant » la terre pour se nourrir (ils font le tri de ce qui est comestible dans leur tube digestif avant de rejeter la terre…



Lire l'article complet