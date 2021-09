RSF appelle à la libération de la journaliste d'investigation chinoise Huang Xueqin

par hytang

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle à la libération immédiate de la journaliste d’investigation chinoise Huang Xueqin, arrêtée la semaine dernière dans la ville de Guangzhou et actuellement détenue à l’isolement.La journaliste indépendante Huang Xueqin (Sophia Huang), célèbre pour son implication dans le mouvement « Me too » en Chine, a été



Lire l'article complet