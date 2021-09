Bahreïn : qu’attendent les autorités pour libérer Abduljalil Al-Singace ?

par alexandraek

ActualitésLe blogueur Abduljalil Al-Singace, emprisonné à Bahreïn depuis dix ans, est en grève de la faim depuis plus de deux mois pour protester contre ses conditions de détention. Reporters sans frontières (RSF) et l’organisation Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) appellent à sa libération de toute urgence.Il a perdu plus de 20 kg et sa santé est en grand danger.



Lire l'article complet