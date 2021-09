En mission en Bulgarie, RSF demande la mise en oeuvre d'un "plan de sortie de crise" pour la liberté de la presse

par paulinea

ActualitésLe représentant de Reporters sans frontières (RSF) a lancé un appel aux autorités et aux responsables politiques bulgares pour les inviter à soutenir les médias qui diffusent une information fiable et à faire de ce thème un sujet phare de la campagne électorale des élections législatives de novembre prochain.Alors que les Bulgares sont appelés pour la troisième fois en sept mois aux urnes pour élire leurs députés et qu’une élection présidentielle aura lieu en novembre prochain, RSF



Lire l'article complet