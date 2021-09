Rwanda : Rafles en lien avec le sommet du Commonwealth

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Premier ministre britannique Boris Johnson (à gauche), alors ministre des Affaires étrangères, et Paul Kagame (à droite), président du Rwanda, lors de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Londres, le 17 avril 2018. © 2018 Press Association via AP Images (Nairobi) – Les autorités rwandaises ont raflé et détenu arbitrairement plus d’une dizaine de personnes homosexuelles et transgenres, de travailleuses du sexe, d’enfants des rues et autres dans les mois précédant une conférence internationale de haut niveau prévue en juin 2021, a déclaré Human…



