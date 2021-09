Une avancée majeure au Sommet de New-York : lancement de l’« Observatoire international sur l’information et la démocratie »

par paulinea

ActualitésLors du Sommet en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le Forum sur l’information et la démocratie a annoncé la création de l’Observatoire international sur l’information et la démocratie. Le groupe de préfiguration sera présidé par l’universitaire américaine Shoshana Zuboff et l’ancien secrétaire général de l’OCDE Angel Gurria. Communiqué du Forum sur l'information et la démocratie :



Lire l'article complet