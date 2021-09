D’amour et de fusée : comment avoir des relations sexuelles dans l’espace et assurer ainsi la survie et le bien-être de l’humanité ?

par Simon Dubé, PhD Candidate and Public Scholar, Psychology of Human Sexuality, Erobotics & Space Sexology, Concordia University

Dave Anctil, Chercheur affilié à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA), Université Laval

Judith Lapierre, Professor, Faculty of Nursing Science, Université Laval

Lisa Giaccari, Research assistant, Concordia Vision Laboratory, Concordia University

Maria Santaguida, PhD Candidate in Psychology, Concordia University

Partagez cet article