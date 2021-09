Une des questions fondamentales en biologie est de comprendre comment la biodiversité s’organise sur notre planète. Certaines interrogations restent en effet sans réponse. Pourquoi y a-t-il plus d’espèces terrestres que marines, ( environ six fois plus ) ? Cette énigme est d’autant plus importante que la biodiversité marine est apparue bien avant celle des terres émergées de notre planète. Puisque plus de temps s’est écoulé depuis l’émergence de la vie dans les océans, la supériorité du nombre…