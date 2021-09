Doués, mais TDAH : les défis des parents d’enfants « doublement exceptionnels »

La rentrée scolaire est bien entamée et certains parents auront la tâche plus ardue que d’autres en raison d’un phénomène peu connu, mais bien réel : leur enfant est « doublement exceptionnel » . Il s’agit d’enfants qui présentent à la fois une douance intellectuelle et un trouble tel que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou un autre trouble de santé mentale comme l’anxiété…