Zitkala-Sa, une féministe amérindienne oubliée

« Ni sauvage, ni civilisée » : c’est ainsi que se définissait, en 1900, la femme de lettres, musicienne et activiste amérindienne Zitkala-Sa (1876-1938). Mais que sait-on vraiment des parcours intellectuels et militants des femmes amérindiennes ?Rarement étudiées et encore moins intégrées à l’histoire des grands mouvements sociaux américains tels que la lutte en faveur du suffrage féminin, les femmes amérindiennes telles…