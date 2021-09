Rwanda : Paul Rusesabagina reconnu coupable à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Paul Rusesabagina assiste à une audience du tribunal à Kigali, au Rwanda, le 26 février 2021. © 2021 AP Photo/Muhizi Olivier (Nairobi) – La condamnation de l’opposant politique et détracteur rwandais Paul Rusesabagina a été prononcée à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités, représentatif de l’ingérence du gouvernement et de sa manipulation du système judiciaire, a déclaré Human Rights Watch. Le 20 septembre 2021, la Chambre spéciale chargée de juger les crimes internationaux et transnationaux au sein de la Haute Cour du Rwanda a condamné Paul Rusesabagina à…



