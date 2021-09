WEAVE : tisser des fibres optiques pour explorer le cosmos

par Piercarlo Bonifacio, Directeur de Recherche CNRS et Observatoire de Paris, investigateur principal côté français de l'instrument WEAVE, cofinancé par la Région Île-de-France dans le cadre des Domaines d’Intérêt Majeur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Elisabetta Caffau, Directeur de Recherche CNRS, Observatoire de Paris

Esperanza Carrasco, Chercheuse, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

Gavin Dalton, Professor of Astrophysics, University of Oxford

Shan Mignot, Project manager, Observatoire de Paris

