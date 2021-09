Les enfants ne comprennent pas les sarcasmes

par Mireia Orgilés, Catedrática de Universidad. Experta en Tratamiento Psicológico Infantil, Universidad Miguel Hernández

José Pedro Espada, Catedrático de Psicología, Universidad Miguel Hernández

« Regarde si tu ne pourrais pas éclabousser encore un peu plus ! », dit un père à sa fille en réalisant que l’heure du bain a transformé la pièce en étang. La petite Olivia, avec un sourire d’incrédulité, commence à balancer ses bras dans l’eau joyeusement, plus intensément, profitant du spectacle, face au visage déconfit de son père.



L’ironie permet de glisser dans un discours un certain nombre de nuances et d’appréciations qui vont au-delà de ce qui est dit littéralement. Nous y avons tous recours régulièrement. Le sarcasme est une utilisation particulière de l’ironie, visant à la…



