Peut-on recycler les batteries des véhicules électriques ?

La quantité de batteries lithium-ion fabriquées a été multipliée par 80 entre 2000 et 2018. En 2018, 66 % d’entre elles étaient utilisés dans des véhicules électriques. Le développement programmé de la mobilité électrique va accroître le besoin en batterie et l’agence internationale de l’énergie estime qu’entre 2019 et 2030 le besoin en batterie va être multiplié par 17 Cette situation soulève de nombreuses questions en lien avec…