Algérie : quand les journalistes militants payent le prix fort

par raniac

ActualitésQuatre journalistes algériens sont actuellement accusés d’appartenance ou de soutien à des organisations terroristes et font l’objet de poursuites, quand ils ne sont pas emprisonnés. Tous ont en commun de consacrer leur activité journalistique à la défense de causes qui dérangent le pouvoir algérien. Les journalistes Mohamed Mouloudj, Hassan Bouras, Jamila Loukil et Said Boudour, connus pour leur engagement en faveur des droits humains ou de mouvements politiques non recon



