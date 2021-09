Une exposition à Paris met en lumière la répression de la junte au Myanmar

par Human Rights Watch

Click to expand Image Installation de l'exposition Fighting Fear #WhatSHappeningInMyanmar Place du Palais Royal à Paris, du 18 septembre au 17 octobre 2021 © 2021 Bart Was Not Here Le coup d'État perpétré par l'armée du Myanmar le 1er février dernier a déclenché les manifestations les plus importantes et les plus étendues de l'histoire récente du pays, montrant la détermination de la population à ne pas être replongée dans un sombre passé de dictature militaire. Les militaires ont répondu par une répression impitoyable, tuant plus de 1 000 personnes, arrêtant et détenant arbitrairement…



