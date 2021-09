Erythrée : 20 ans de dictature, deux décennies sans information

ActualitésLe 18 septembre 2001, le président Érythréen Issaias Afeworki profitait de la sidération provoquée par les attentats du 11 septembre pour transformer son pays en dictature et interdire tous les médias indépendants du pays. Vingt ans plus tard, l’Erythrée demeure un trou noir de l’information. Reporters sans frontières (RSF) demande la libération des journalistes détenus et appelle les pays partenaires de l'Erythrée à faire pression sur le régime d’Asmara pour mettre fin à deux décennies de chape de plomb sur l’information. “Tous les journaux sont interdits, vous n’avez pas entendu…



