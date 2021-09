Irak : Les personnes handicapées face à des difficultés pour voter

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un électeur en fauteuil photographié dans un bureau de vote à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l’Irak, le 12 mai 2018. © 2018 Safin Hamed/AFP via Getty Images (Beyrouth, le 16 septembre 2021) – Les personnes en situation de handicap en Irak font face à d’importants obstacles pour participer aux prochaines élections législatives, qui auront lieu le 10 octobre 2021, à cause de la législation discriminatoire et de l’inaccessibilité des bureaux de vote, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Si des changements…



