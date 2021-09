Comment faire des bulles de savon géantes

Fragiles, éphémères, fascinantes, les bulles de savon et en particulier les bulles de savon géantes sont souvent utilisées par les artistes pour accompagner leurs numéros. Chaque artiste a une recette qui lui permet d’optimiser son numéro, d’obtenir des bulles plus grandes, plus belles, plus stables.Une de nos questions de recherche, travaillée en collaboration avec des artistes , est de mieux comprendre comment faire de grosses bulles, ce qui fixe leur taille et l’intérêt…