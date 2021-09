Liban : Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU devrait enquêter sur l’explosion de Beyrouth

par Human Rights Watch

(Beyrouth, le 15 septembre 2021) – Les États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) devraient mettre en place une mission d’enquête internationale, indépendante et impartiale, telle qu’une mission d’établissement des faits, pour un an, sur l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, ont déclaré aujourd’hui 145 groupes libanais et internationaux de défense des droits humains, des survivants et des familles de victimes dans une lettre commune. Cette lettre fait suite à un courrier similaire adressé par 115 organisations de défense des droits humains, survivants et familles…



Lire l'article complet