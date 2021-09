Etablir des règles dans l’espace numérique : RSF attend des avancées lors du Sommet pour l’information et la démocratie le 24 septembre à New York

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières salue l’organisation du premier Sommet ministériel pour l’information et la démocratie en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Lancée par RSF, l’Initiative sur l’information et la démocratie a pour objectif de poser des garanties dans l’espace numérique, afin que les plateformes et les réseaux sociaux cessent de prendre des décisions qui devraient relever d’institutions démocratiques.



