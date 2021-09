RDC : RSF condamne les violentes attaques contre la presse lors d’une manifestation

par assistante Afrique

ActualitésLors d’une manifestation organisée par l’opposition congolaise à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), des policiers ont agressé plusieurs journalistes et vandalisé les locaux d’un média. Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement ces attaques d’une rare violence et exige que des sanctions soient prises à l’encontre des coupables.La vidéo est courte et violente.



