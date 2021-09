Traité sur le commerce des armes : appel du CICR au respect des engagements pris

Déclaration | Monsieur le Président,Excellences, Mesdames et Messieurs,À l'heure actuelle, plus d'une centaine de conflits armés font rage à travers le monde et un nombre croissant d'entre eux tendent à s'inscrire dans la durée.



Lire l'article complet