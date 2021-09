Éthiopie : Des réfugiés érythréens ciblés dans la région du Tigré

par Human Rights Watch

Click to expand Image Image satellite datée du 27 janvier 2021, montrant la destruction partielle du camp de réfugiés de Hitsats, dans la région du Tigré dans le nord de l’Éthiopie. Diverses infrastructures utilisées à des fins humanitaires ont subi des dégâts considérables. © 2021 Maxar Technologies (source Google Earth) / Human Rights Watch (Nairobi, le 16 septembre 2021) – Les forces du gouvernement érythréen et les milices du Tigré ont commis des meurtres, des viols et d’autres graves abus à l’encontre de réfugiées érythréens dans la région du Tigré en Éthiopie, a déclaré Human Rights…



Lire l'article complet