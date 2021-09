L’impression 3D, une révolution pour le secteur du BTP ?

par Estelle Hynek, Doctorante en Génie Civil, IMT Lille Douai – Institut Mines-Télécom

Imprimer des bâtiments, c’est possible. L’objectif serait de rendre le secteur du BTP plus économe et écologique en travaillant notamment sur de nouveaux matériaux.



