Le partage des connaissances et des technologies, élément clé de la lutte anti-Covid

par Human Rights Watch

(New York, le 14 septembre 2021) – Les gouvernements de pays riches et les sociétés pharmaceutiques compromettent les chances d’une réponse rapide et équitable en matière de santé publique a la crise du Covid-19 par le biais de vaccins, de médicaments thérapeutiques et tests, ont indiqué des chercheur·euse·s de Human Rights Watch dans un article publié avant une réunion de l'Organisation mondial de commerce (OMC) cette semaine. Human Rights Watch a également diffusé une vidéo à ce sujet. Les gouvernements et les entreprises devraient partager d’urgence les connaissances et les technologies requises…



