Tunisie : Les politiques répressives du président violent les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président tunisien Kaïs Saïed levait son poing en marchant sur l'avenue Bourguiba à Tunis, entouré de gardes du corps, le 1er août 2021. © 2021 Slim Abid/Présidence tunisienne via AP (Tunis, le 11 septembre 2021) – Les actes de répression arbitraires et motivés politiquement se multiplient en Tunisie depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le président Kaïs Saïed a suspendu le Parlement, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le chef d’État a également levé l’immunité parlementaire, limogé le chef du gouvernement et pris le contrôle du ministère public.…



