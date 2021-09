« Les mots de la science » : M comme mérite

par Annabelle Allouch, Enseignante, Sciences Po Lille

Iris Deroeux, journaliste, The Conversation France

Cet épisode s’aventure dans les coulisses du mythe méritocratique. On y apprend comment se fabriquent les fictions individuelles et collectives autour du mérite et pourquoi ce mythe persiste.



Lire l'article complet