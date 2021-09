Afghanistan : Les forces de sécurité talibanes ont violemment battu des journalistes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ce journaliste d'Etilaat-e Roz a été sévèrement battu par les talibans, comme l’un de ses collègues, après qu’ils eurent tenté de couvrir une manifestation à Kaboul, en Afghanistan, le 7 septembre 2021. © 2021 Privé (New York, le 8 septembre 2021) – Les autorités talibanes en Afghanistan ont détenu et agressé des journalistes, et ont imposé de nouvelles restrictions au travail des médias, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les talibans devraient mettre un terme à ces agressions, lever les restrictions, et veiller à ce que les individus responsables d'abus…



