Pérou : Un défenseur des droits des personnes handicapées titulaire d’une bourse

par Human Rights Watch

Click to expand Image Bryan Russell, défenseur péruvien des droits des personnes handicapées. © 2020 Bryan Russell (New York, le 8 septembre 2021) – Bryan Russell, un défenseur péruvien des droits humains, a été choisi comme titulaire en 2021 de la bourse Marca Bristo, décernée par Human Rights Watch pour un leadership courageux en faveur des droits des personnes handicapées, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Russell, âgé de 29 ans, est un ardent défenseur des écoles inclusives, de soins de santé appropriés pour les personnes handicapées, et de leur participation à la vie politique.…



