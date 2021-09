Les djihadistes peuvent-ils gagner ?

par Marc Hecker, Enseignant à Sciences Po, Sciences Po

Chasser « les juifs et les croisés » des terres d’islam, renverser les gouvernements « apostats » et unifier l’oumma : c’était l’objectif de Ben Laden, et c’est toujours celui de ses épigones.



Lire l'article complet