Et si la méditation vous aidait à lâcher votre téléphone ?

La reprise de septembre confirme à quel point la pandémie du Covid-19 a bouleversé durablement les modalités de travail. Près de 20 000 accords liés au télétravail ont été signés ces derniers mois en France, et le télétravail a même fait son irruption dans le secteur public. Le fait d’être physiquement éloigné des bureaux et de ne plus croiser collègues et managers dans les couloirs rend l’accès à l’information informelle plus difficile, et contribue au syndrome désormais…