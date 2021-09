L’essor des fintech accélère la transformation des banques traditionnelles

N26, Revolut, Monzo, MonaBanq, B for Bank, Compte-Nickel (devenu Nickel)… les fintech jouent un rôle de plus en plus important au sein du paysage bancaire français. Ces start-up de la finance disposent en effet d’un certain nombre d’atouts (culture d’internet, recentrage sur l’utilisateur, dynamisme commercial, absence de frais d’ouverture et de conditions de revenus, etc.).Mais cet essor menace-t-il les banques traditionnelles ? Dans un article de recherche récent , nous montrons que, plus qu’un risque,…