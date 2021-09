Égypte : Des « fusillades » ont apparemment masqué des exécutions extrajudiciaires

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Ces dernières années, en Égypte, des policiers sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et des agents de l’Agence nationale de sécurité ont manifestement tué des dizaines de « terroristes » présumés à travers le pays au cours d’exécutions extrajudiciaires illégales présentées comme « fusillades », a déclaré Human Rights Watch dans un rapport diffusé aujourd’hui. Ce rapport de 101 pages, intitulé « “Security Forces Dealt with Them”: Suspicious Killings and Extrajudicial Executions by Egyptian Security Forces » (« “Les forces de sécurité se sont occupées d’eux” : Exécutions extrajudiciaires…



Lire l'article complet