Afghanistan : La crise humanitaire nécessite une réponse urgente

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une foule d’Afghans faisait la queue devant une banque à Kaboul, dans l’espoir de pouvoir retirer de l’argent, le 30 août 2021. © 2021 Khwaja Tawfiq Sediqi/AP Photo (New York, le 3 septembre 2021) – Les donateurs étrangers qui soutiennent l'Afghanistan devraient prendre des mesures immédiates pour s'assurer que l'aide nécessaire parvienne aux Afghans confrontés à la faim et à l’effondrement des services de santé suite à la prise de contrôle des talibans le 15 août 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les donateurs devraient également élaborer un plan d'action…



