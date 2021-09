Soudan du Sud : l’étau se resserre sur les journalistes

par assistante Afrique

ActualitésAlors qu’au Soudan du Sud, une partie de la société civile réclame la démission du président Salva Kiir et de son vice-président Riek Machar, Reporters sans frontières (RSF) dénonce la multiplication des pressions à l’encontre des journalistes et médias du pays. Cela fait une semaine que Radio Jonglei n’émet plus.



